طائرة الزمالك يلتقي بطلائع الجيش في نصف نهائي بطولة كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك بنظيرة فريق الجيش مساء اليوم الجمعة في ثاني مباريات الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر.

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وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر أحداث مباراة طائرة الزمالك وطلائع الجيش والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة .

يذكر أن الزمالك فاز أمس علي الجيش بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس والتي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر في أولي مواجهات دور النصف النهائي

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة اليوم للصعود إلى الدور النهائي ببطولة الكأس دون اللجوء إلى المواجهة الثالثة المقرر لها بعد

غدا الأحد.

وتقام مباريات الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر الطائرة بنظام (Best of 3)على أن يتأهل الفائز بمباراتين إلى الدور النهائي من المسابقة.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

يشرف على العاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

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