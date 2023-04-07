تشكيل سيراميكا المتوقع لمواجهة أسوان في الدورى

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد سيراميكا لمواجهة نظيره أسوان، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى المصري الممتاز.

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ومن المتوقع أن يبدأ سيرميكا المباراة بتشكيل يضم كلا من:-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل- رجب نبيل- سيف تقا- أحمد بيكهام.

خط الوسط: محمد توني- محمد إبراهيم- محمد كناريا- محمد عنتر- ميدو جابر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويدخل سيراميكا كليوباترا المباراة محتلا المركز 11 في ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 27 نقطاً، بينما

يدخل المصري اللقاء محتلا المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط.

موعد مباراة أسوان و سيراميكا كليوباترا:-

ومن المقرر أن تبدأ مباراة أسوان و سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعةوالربع مساءً بتوقيت القاهرة، و العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، و الحادية عشر و الربع بتوقيت أبوظبي.

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