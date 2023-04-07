إيجالو يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب في قمة دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهة مهمة أمام نظيره الشباب مساء اليوم الجمعة ضمن قمة الاسبوع الثاني والعشرين من دوري روشن السعودي.

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ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني رامون دياز مباراة القمة أمام الشباب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – جانج – سعود عبد

الحميد.

في خط الوسط: كويلار – محمد كنو – ميشيال – كاريو – موسى ماريجا.

الهجوم: أوديون إيجالو.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، فيما تبدء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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