تشكيل المصري المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدورى

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره حرس الحدود، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى المصري الممتاز.

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ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل يضم كلا من:-

الحارس: عصام ثروت.

الدفاع: حسين السيد – عماد أبو بكر – إسلام أبو سليمة – أحمد عماد.

الوسط: عمرو سعداوي – عمرو موسى – إسلام عطية.

الهجوم: إلياس الجلاصي – محمد عبد اللطيف

جريندو – عبد الرحيم دغموم.

موعد مباراة المصري و حرس الحدود:-

ومن المقرر أن تبدأ مباراة المصري وحرس الحدود مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعةو الربع مساءً بتوقيت القاهرة، و العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، و الحادية عشر و الربع بتوقيت أبوظبي.

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