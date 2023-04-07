موعد قمة الهلال والشباب في دوري روشن ..والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف إستاد الأمير فيصل بن فهد مساء اليوم الجمعة مباراة القمة والتي ستجمع بين الهلال والشباب في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي .

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ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 45 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر نادي اتحاد جدة، فيما يأتي الشباب في المركز الرابع برصيد 44 نقطة .

موعد قمة الهلال والشباب في دوري روشن

وتنطلق صافرة بدأ أحداث قمة الهلال والشباب في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، فيما تبدء في

تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن

وتذاع مباراة القمة بين الهلال والشباب عبر قناة " SSC " الناقل الحصري لمباريات دوري روشن ، كما تنقل منصة " شاهد " أحداث مباراة القمة .

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