موعد قمة الهلال والشباب في دوري روشن ..والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف إستاد الأمير فيصل بن فهد مساء اليوم الجمعة مباراة القمة والتي ستجمع بين الهلال والشباب في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي .
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ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 45 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر نادي اتحاد جدة، فيما يأتي الشباب في المركز الرابع برصيد 44 نقطة .
موعد قمة الهلال والشباب في دوري روشن
وتنطلق صافرة بدأ أحداث قمة الهلال والشباب في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، فيما تبدء فيتمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في دوري روشن
وتذاع مباراة القمة بين الهلال والشباب عبر قناة " SSC " الناقل الحصري لمباريات دوري روشن ، كما تنقل منصة " شاهد " أحداث مباراة القمة .
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