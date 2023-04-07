الهلال يحل ضيفًا على الشباب في قمة دوري روشن السعودي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفا ثقيلا على الشباب مساء اليوم الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما على ستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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ويسعى الفريق الكروي بنادي الهلال في تحقيق الفوز على الشباب من أجل الاقتراب من صدارة الدوري إذ يتواجد الزعيم في الثالث بفارق 8 نقاط عن المتصدر نادي اتحاد جدة.

على الجانب الأخير يدخل الشباب المباراة وهو يأمل في تخطي عقبة الزعيم وحصد النقاط الثلاثة للقفز إلى المركز الثالث والمنافسة على صدارة جدول الترتيب.

الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل قمة الشباب في دوري روشن

وتلقي الجهاز الفني بنادي الهلال تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز ضربة موجعة قبل مواجهة الشباب في قمة الدوري السعودي ، إذ أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها علي البليهي مدافع الزعيم إصابته في العضلة الخلفية وذلك خلال مشاركته في مواجهة فريقه أمام الخليج.

وكان الهلال قد حقق فوزًا ثمينا على نظيره الفيحاء بنتيجة 2-0 سجلهما المهاجم النيجيري أوديون إيجالو في الجولة السابقة من دوري روشن السعودي.

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