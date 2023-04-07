اخبار الرياضه

طائرة الأهلي يلتقي بتروجت في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الجمعة مع نظيره فريق بتروجت في اللقاء الذي يجمع الفريقين بثاني مبارياتهما في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

 

(إقرأ أيضاً).. موعد قمة الاهلي والزمالك الحاسمة في دوري اليد .. والقنوات الناقلة

 

في التاسعة مساء اليوم تنطلق المباراة التي تستضيفها صالة حسن مصطفى، وتمثل خطوة مهمة في مشوار التأهل نحو اللقب.

 

 

حرص محمد مصيلحي المدير الفني لفريق رجال طائرة الأهلي على الاجتماع باللاعبين وأكد على ضرورة التركيز الشديد وتلافي الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى التي فاز بها الفريق بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

للمزيد من الأخبار عبر بوابة الوفد "إضغط هنا"

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا