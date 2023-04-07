سيدات سلة الأهلي يواجهن مصر للتأمين في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تواجه سيدات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي نظيرتهن في فريق مصر للتأمين، مساء اليوم الجمعة وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري.

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وتستضيف صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة أحداث مباراة سيدات الأهلي ومصر للتأمين والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، وقطع خطوة في طريقه نحو اللقب.

وحرص طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة خلال المران الأخير للفريق أمس، للحديث عن النواحي البدنية والخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على فريق سبورتنج، بنتيجة81 ـ 68، ضمن منافسات بطولة دوري.

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