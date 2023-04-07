سيراميكا ضيفاً علي أسوان في مباراة تحسين المراكز بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفاً ثقيلا علي نظيره أسوان، في المبارة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة علي ملعب ستاد أسوان، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى المصري الممتاز.

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ويدخل سيراميكا كليوباترا المباراة محتلا المركز 11 في ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 27 نقطاً، بينما يدخل المصري اللقاء محتلا المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط.

ويسعي كلا الفريقين لجني الثلاث نقاط في لقاء اليوم الجمعة بالدورى، وذلك لتحسين النقاط

والوصول إلي المركز الثامن في ترتيب بطولة الدورى.

موعد مباراة أسوان و سيراميكا كليوباترا:-

ومن المقرر أن تبدأ مباراة أسوان و سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعةوالربع مساءً بتوقيت القاهرة، و العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، و الحادية عشر و الربع بتوقيت أبوظبي.

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