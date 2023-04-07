شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدير فنى وطنى للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة على تعيين مدير فني وطني للاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وإغلاق ملف استقدام مدير فني أجنبي، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن المدير الفني المقبل لاتحاد الكرة سيكون مدربا مصريا، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الكوادر، وبعد عقد ورش عمل وتعاون مع الاتحاد الدولي سيكون لدينا أشخاص مؤهلون لهذا المنصب.

وأضاف المصدر أنه من الوارد أن يكون عمر المدير الفني للاتحاد القادم صغيرا، فى ظل رغبة المجلس فى تجديد الدماء وضخ دماء جديدة فى منظومة الكرة المصرية.

على صعيد آخر، يسعى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لإنهاء مسابقة كأس مصر الموسم الحالي، قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، حتى لا يتأثر السوبر المصري فى شكله الجديد والمكون من أربعة فرق، بالأمور التسويقية.