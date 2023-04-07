شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدير فنى وطنى للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة على تعيين مدير فني وطني للاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وإغلاق ملف استقدام مدير فني أجنبي، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن المدير الفني المقبل لاتحاد الكرة سيكون مدربا مصريا، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الكوادر، وبعد عقد ورش عمل وتعاون مع الاتحاد الدولي سيكون لدينا أشخاص مؤهلون لهذا المنصب.
وأضاف المصدر أنه من الوارد أن يكون عمر المدير الفني للاتحاد القادم صغيرا، فى ظل رغبة المجلس فى تجديد الدماء وضخ دماء جديدة فى منظومة الكرة المصرية.
ولم يبدأ دور الـ32 من كأس مصر الحالي، حتى الآن، ولم تحدد مواعيد هذا الدور من الأساس، ما يعنى أن الاتحاد ملزم بخوض أدوار الـ32 والـ16 وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في أقل من ثلاثة أشهر رغم ارتباطات الدورى الذي ينتهى منتصف يوليو.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2022 -2023، والتى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 14 إلى 19 مارس الجارى بدون اللاعبين الدوليين، لأجل غير مسمى.
جاء قرار المجلس بداعى الانتهاء من نهائي كأس مصر القديم موسم 2021 -2022 بين الأهلى وبيراميدز قبل خوض مباريات دور الـ32 للكأس الحالي، وتنتهى النسخة الحالية يوم 10 أبريل الجاري في مباراة مرتقبة تقام على استاد القاهرة.