شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبري ساحر الزمالك السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"49" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد صبرى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ49، لاسيما أنه من مواليد 7 أبريل 1974، فى مدينة بلبيس بالشرقية، وكانت أول مباراة لمحمد صبرى مع الفريق الأول تحت قيادة الراحل محمود الجوهرى عام 1994، وتمكن صبرى من إحراز هدف صاروخى فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب النيجيرى إيمانويل أمونيكى، وكرر صبرى الأمر فى موسم 98_99 بهدف رائع فى شباك الحضرى حارس الأهلي حتى لقب بالمدفعجى.

ونجح محمد صبرى فى حصد 15 بطولة مع الفارس الأبيض منذ عام 1993 حتى عام 2003 حيث توج ببطولة الدورى المصرى مرتين وكأس مصر مرتين وبطولة دورى أبطال أفريقيا ثلاث مرات، وكأس السوبر المصرى ثلاث مرات، بالإضافة إلى بطولة كأس الكؤوس مرة، والسوبر الأفريقى ثلاث مرات وبطولة الأفرو آسيوى.

وشارك صبرى مع جيل تاريخى بالزمالك بالتسعينيات، أبرزهم أحمد الكأس وأيمن منصور وقاسى سعيد وعفت نصار وخالد الغندور وإسماعيل يوسف وحازم إمام ونادر السيد.

ورحل محمد صبرى عن صفوف الزمالك عقب 13 عاما داخل جدران الأبيض، لينتقل إلى صفوف كاظمة الكويتي على سبيل الإعارة، ثم لعب في صفوف الاتحاد السكندرى قبل أن يعتزل كرة القدم.

ويعد اكتشاف مصطفى فتحى لاعب بيراميدز هو أحد أهم إنجازات محمد صبرى الذى اختار المجال التدريبى بعد اعتزال الساحرة المستديرة.