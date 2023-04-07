الامارات | مالك بيراميدز يوقف استثماراته في نادي بيراميدز المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر نادي بيراميدز المصري بياناً رسمياً، أعلن فيه عن قرار مالك النادي، الإماراتي سالم الشامسي بإيقاف استثماراته في النادي والمشاريع المرتبطة به، مثل المدينة الرياضية والاستاد، وذلك بداعي غياب تكافؤ الفرص والعدالة.

وأشار نادي بيراميدز في بيانه إلى اعتزامه عقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي، مشيرا إلى أن بيانه الصادر الليلة جاء استناداً إلى بيان سابق للنادي في 13 يناير الماضي.

وجاءت تلك الخطوة بالتزامن مع رفض اتحاد الكرة طلب نادي بيراميدز تعيين حكام أجانب لمباراته مع الأهلي في نهائي كأس مصر والمقررة يوم الاثنين المقبل، والتي سيديرها طاقم حكام مصري.

وقال البيان: "بناء على البيان السابق بتاريخ 13 يناير 2023، ونظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب العدالة، قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية والاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي".

وأضاف البيان: "واتخذ بيراميدز عدة خطوات بمخاطبة اتحاد الكرة بطلب حكام أجانب لنهائي الكأس مع تحمل كامل تكاليف استقدام الحكام الأجانب على نفقة النادي، وهو ما رفضه الاتحاد بحجة أن الطلب يخالف اللائحة التي تنص على طلب التحكيم الأجنبي قبل موعد اللقاء بـ 14 يوما في حين أن لجنة المسابقات لم تحدد موعد النهائي إلا قبلها بعشرة أيام فقط، قبل أن يتراجع الاتحاد عن مبرره ويعلن أن قرار الحكام المصريين للنهائي هو قرار رئيس لجنة الحكام، البرتغالي فيتور بيريرا الذي رفض وجود حكام أجانب في المباراة النهائية، على عكس ما هو متبع في مباريات نهائي كأس مصر ونهائي كأس الرابطة خلال السنوات الماضية".