شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تهزم دى إم سى بهدف وتتأهل لدور الثمانية من دورة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سينرجى على دى إم سى بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 لدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة، ليخطف بطاقة تأهل للدور ربع النهائي. واختتمت مباريات دور الـ32 من عمر دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة. - فوز الخليج 365 على بى أو دى بنتيجة 2/0. - فوز سيتى كلوب على راديو النيل بنتيجة 2/0. - فوز النايل (أموال الغد) على سى بى سى بنتيجة 3/1. - فوز الحياة على يو إم بى بنتيجة 1/0.