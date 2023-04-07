شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن الفوز السابع مع المصرى أمام الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادي المصري، تحت القيادة الفنية لحسام حسن مدرب الفريق، مواجهة مهمة، عندما يلتقي فى التاسعة والربع مساء مع حرس الحدود، ضمن منافسات الدوري، ويبحث الفريق البورسعيدي عن الفوز الرابع على التوالي، عقب الفوز مؤخرا على إنبي والطلائع والزمالك.

وإجمالا قاد حسام حسن النادي المصري في 16 مباراة منذ توليه المهمة الفنية للفريق في الموسم الجاري، حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 3 مباريات أخرى.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قائمة لاعبيه المختارة لمباراته أمام نظيره فريق حرس الحدود، المقرر إقامتها في التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وتضم القائمة 22 لاعبًا على النحو التالي: في حراسة المرمى: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاته، وخط الدفاع: عمرو موسى، كريم العراقي، اسلام ابو سليمة، عمرو سعداوي، اسلام المزين، أحمد عماد، وخط الوسط: ايزي ايميكا، حسن علي، إسلام عطية، الياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، محمد حسن الفيومي، رجب عمران، حسام جريشة، زياد فرج، وفي الهجوم: محمد جريندو، مروان حمدي، عبده يحيى، أنتوني أكبوتو.

ويحتل المصري البورسعيدى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، حصدها من 22 مباراة، حقق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى جدول الدورى برصيد 16 نقطة جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.