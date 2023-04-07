شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن الفوز السابع مع المصرى أمام الحدود والان مع تفاصيل الخبر
وإجمالا قاد حسام حسن النادي المصري في 16 مباراة منذ توليه المهمة الفنية للفريق في الموسم الجاري، حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 3 مباريات أخرى.
وتضم القائمة 22 لاعبًا على النحو التالي: في حراسة المرمى: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاته، وخط الدفاع: عمرو موسى، كريم العراقي، اسلام ابو سليمة، عمرو سعداوي، اسلام المزين، أحمد عماد، وخط الوسط: ايزي ايميكا، حسن علي، إسلام عطية، الياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، محمد حسن الفيومي، رجب عمران، حسام جريشة، زياد فرج، وفي الهجوم: محمد جريندو، مروان حمدي، عبده يحيى، أنتوني أكبوتو.
ويحتل المصري البورسعيدى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، حصدها من 22 مباراة، حقق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.
بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى جدول الدورى برصيد 16 نقطة جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.