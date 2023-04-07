شكرا لقرائتكم خبر عن بي إنتراكتيف يهزم أون تى فى بضربات الترجيح ويتأهل لدور الـ8 بدورة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بي انتراكتيف الفوز على أون تى فى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى، ضمن منافسات دور الـ16 لدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة، ليخطف بطاقة التأهل لربع النهائي.

واختتمت مباريات دور الـ32 من عمر دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

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