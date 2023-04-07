شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نجمك.. شوقى غريب قائد إنجازات منتخب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر شوقى غريب المدير الفني الحالي لفريق المقاولون العرب، أحد النجوم البارزين في الكرة المصرية، سواء كان داخل المستطيل الأخضر أو من منصب المدير الفني، ولد غريب في 26 فبراير عام 1959 بمحافظة الغربية، ولعب لنادى غزل المحلة ليفرض نفسه على المنتخبات الوطنية وسط كوكبة من نجوم كرة القدم فى أواخر السبعينيات وحقبة الثمانينيات، وكان غريب من أفضل لاعبى خط الوسط آنذاك.

درب شوقى غريب منتخب مصر تحت 20 سنة من عام 2000 حتى 2001 وتحت 21 سنة من 2001 حتى 2004، وفى نفس الموسم تولى تدريب الاتحاد السكندرى قبل أن يتولى منصب المدرب العام للمنتخب الأول مع المعلم حسن شحاته فى عام 2005، ويستمر حتى عام 2011، ليحصد ثلاث بطولات أمم أفريقيا على التوالى 2006 و2008 و2010.

حصد شوقى غريب أفضل إنجاز رياضى مصرى فى كرة القدم على المستوى العالمى عندما فاز ببرونزية كأس العالم للشباب التى أقيمت بالأرجنتين 2001، وحقق نتائج مذهلة وسط كبار منتخبات العالم مع مجموعة من اللاعبين الواعدين الصاعدين وقتها.

ظهر شوقى غريب فى تدريب الأندية بعد انتهاء تجربة المنتخب الوطنى ليبدأ مع سموحة ويستمر مع الفريق السكندرى حتى عام 2013، وتولى بعد ذلك قيادة الإسماعيلى.

عاد شوقى غريب إلى المنتخبات الوطنية ليتولى تدريب المنتخب الوطنى الأول حتى 25 فبراير 2015 وفى نفس الموسم قاد فريق الإنتاج الحربى، وحقق معه نتائج ممتازة حتى عام 2017، قبل أن يرحل عن الفريق ليتولى قيادة المنتخب الأولمبى فى 25 يناير 2018.

وقاد شوقى غريب منتخب مصر الأولمبى للتتويج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى فى تاريخه بعد فوزه على منافسه منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف ، كما فاز لاعبو منتخب مصر بكافة الألقاب الفردية فى البطولة ، كما حصد المدرب شوقى غريب جائزة أفضل مدرب فى البطولة.

وإكمالا لمسيرة الإنجازات، نجح منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب في الوصول لنهائيات كرة القدم للرجال فى أولمبياد طوكيو 2021 بعد وصوله للمباراة النهائية فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وشارك المنتخب المصرى بالأولمبياد للمرة 12 بتاريخه ، وصعدوا لربع نهائى البطولة .

ويتولى حاليا شوقى غريب تدريب فريق المقاولون العرب ، حيث تولى المهمة في وقت صعب ، و أنقذ الفريق من الهبوط لدورى القسم الثانى في وقت قياسى خلال الموسم الماضي.