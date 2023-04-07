شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبحث اليوم عن مواصلة الانتصارات أمام حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق المصرى فى التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة، مع فريق حرس الحدود على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث حقق المصرى فوزا كبيرا على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية، فيما سقط فريق حرس الحدود أمام إنبى بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويسعى حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، إلى مواصلة تحقيق الانتصارات واستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة عند اللاعبين بعدما حولوا تأخرهم بهدفين إلى فوز بثلاثة أمام الزمالك، وطلب العميد من اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تجميع النقاط والارتقاء للمراكز المتقدمة.

واستعاد النادي المصري خدمات ثنائي الفريق مروان حمدي وإيزي إيميكا أمام حرس الحدود، بعدما غابا أمام الزمالك.

ويحتل المصري البورسعيدى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

فى المقابل، عكف أحمد أيوب المدير الفنى لفريق حرس الحدود، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام إنبى من أجل تلاشيها أمام المصرى، وطالب اللاعبين باعتبار المباريات المتبقية فى الدورى مباريات كؤوس والقتال على كل نقطة من أجل الهروب من شبح الهبوط.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى جدول الدورى برصيد 16 نقطة جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.