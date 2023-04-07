شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُعيد القوة الضاربة للأهلى أمام بيراميدز فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، إعادة القوة الضاربة للفريق في مباراة بيراميدز المقرر لها الأثنين المقبل الموافق 10 أبريل الجاري في نهائي كأس مصر بإستاد القاهرة الدولي ، فبعدما غاب أكثر من لاعب من الفريق عن لقاء غزل المحلة الذي اٌقيم أول أمس ، الأربعاء، بالدوري وأنتهى بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة بسبب رغبة الجهاز الفني إراحتهم للإجهاد ، قرر المدرب السويسري تجهيز وإعادة القوة الضاربة للفريق أمام بيراميدز حيث تقرر عودة محمد الشناوي حارس المرمى ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمد هاني للتشكيل الأساسي ، فقد غاب الشناوي وأفشة بشكل تام أمام المحلة فيما شارك تاو كبديل في الدقيقة 73 بدلاً من حسين الشحات، فيما شارك محمد هاني كبديل أيضاً في الدقيقة 85 بدلاً من خالد عبد الفتاح.

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "دائما ما يكون صعب جدا بعد خوض مباراة كبيرة في دوري الأبطال ضد الهلال وتحقيق فوز كبير فيها ولها دوافع جديدة أن يعود الفريق ويجدد دوافعه في بطولة ثانية، ولكن اللاعبين استطاعوا أن يفصلوا بين المباراتين ويركزوا في مباراة غزل المحلة ويحققوا ما طُلب منهم ويخرجوا بفوز كبير".

وأوضح: "كانت هناك فرصة أو اثنتين علينا وكان من الممكن أن يدخلوا في مرمانا ولكن في المقابل أهدرنا عدة فرص وفي المجمل سعيد بالنتيجة بخلاف أن الفريق لم تحدث به إصابات في هذه المباراة".

وعن مشاركة أحمد عبد القادر رغم ما بدر منه عقب مباراة الهلال السوداني الماضية، أكد: "تحدثت في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال عن الواقعة الموضوع وتم توقيع عقوبة قاسية عليه واعتذر، وبالنسبة لي الموضوع تم إغلاقه وليس علينا تضخيم الأمر والموضوع انتهى ولا يجب إعطاء المور أكبر من حجمها".

وواصل: "بالنسبة لعلي معلول عامل زي المكنة القديمة وأحسن حاجة ليه يستغل جديد ولو وقف ممكن تحصل له إصابة، وكان مهم يشارك وكنت بطلب منه يوفر جهده ومش لازم يروح الجنب التاني عشان يرفع عرضيات، وكان مفيد اليوم، وأول يومين ساهم فيهم صنع وسجل ولدينا فترة كافية قبل مباراة بيراميدز لإجراء استشفاء ويكون متواجد في هذه المباراة".

وشدد كولر: "أمامنا وقت لمشاهدة مباراة غزل المحلة ومراجعة الأخطاء وشرحها للاعبين على السبورة، ولكن نهائي الكأس درجة التركيز ستكون أعلى والأمور ستختلف، والمباراة ستكون أصعب، وسنعمل كل ما في أيدينا للفوز في مباراة يوم الاثنين ومتأكد من أكل اللاعبين سيكونوا في قمة تركيزهم".

وأضاف: " في آخر مبارياتنا لم يدخل شباكنا أهداف ولكن لا يجوز مقارنة دخول أهداف في مرمانا في مباراة أمام ريال مدريد بكأس العالم عن دخول أهداف في مباراة أخرى".