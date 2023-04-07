شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطط لإنهاء كأس مصر فى نسخته الحالية قبل نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لإنهاء مسابقة كأس مصر الموسم الحالي، قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، حتى لا يتأثر السوبر المصري في شكله الجديد والمكون من أربعة فرق، بالأمور التسويقية.

ولم يبدأ دور الـ32 من كأس مصر الحالي حتى الآن، ولم تحدد مواعيد هذا الدور من الأساس، ما يعنى أن الاتحاد ملزم بخوض أدوار الـ32 والـ16 وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في أقل من ثلاثة أشهر رغم ارتباطات الدورى الذي ينتهى منتصف يوليو.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2022 -2023، والتى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 14 إلى 19 مارس الجارى بدون اللاعبين الدوليين، لأجل غير مسمى.

جاء قرار المجلس بداعى الانتهاء من نهائي كأس مصر القديم موسم 2021 -2022 بين الأهلى وبيراميدز قبل خوض مباريات دور الـ32 للكأس الحالي، وتنتهى النسخة الحالية يوم 10 أبريل الجاري في مباراة مرتقبة تقام على استاد القاهرة.