شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى يقود الزمالك فنياً أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسجل الجهاز الفني الجديد للزمالك، والذى تم تشكيله من عبد الواحد السيد مدير للكرة، مدحت عبدالهادي مدرب عام، أحمد مجدي مدرب،محمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأبيض في مباراة البنك الأهلى المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يقود مدحت عبد الهادى لاعبى الزمالك فنياً أمام البنك الأهلى، ومعه المساعدين، حيث يبحث الجهاز المصرى عن تصحيح مسار الفريق الأبيض،وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدورى المصري.

وبات موقف فريق الزمالك صعباً في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد احتلاله المركز الخامس برصيد 33 نقطة، جمعها من 21 مباراة، فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مثلهم لتصبح مهمته، ليست بالسهلة للمشاركة في المسابقات الأفريقية بالموسم المقبل.

من ناحية أخرى أعلن جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تجميد 4 لاعبين من فريق كرة القدم الأول بالنادى، بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى فى الدورى المصرى الممتاز، موضحاً أنهناك 4 لاعبين داخل فريق الزمالك، سيجرى تجميدهم حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد عبد الحميد أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء هؤلاء اللاعبين من جانب مجلس الإدارة أمام جماهير نادى الزمالك، مضيفاً:" هؤلاء اللاعبون، لن يدخلوا الزمالك، مرة أخرى حتى نهاية الموسم الجارى كما اتخذ مجلس إدارة نادى الزمالك، قرارًا بخصم 25%، من مستحقات اللاعبين.