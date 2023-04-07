شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى ختام مجمعة حسم لقب محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام الحادية عشر و النصف مساء اليوم الجمعة على صالة الشروق فى ختام الدورة المجمعة لحسم لقب دورى المحترفين للموسم المحلى 2022/2023.

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد تأخير موعد لقاء القمة بين الأهلى والزمالك المحدد له اليوم فى ختام دورى المحترفين ليُقام فى الحادية عشر والنصف مساء بدلا من الـ 11 بسبب البث التليفزيونى.

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تحديد صالة أكتوبر الدولية لاستضافة نصف نهائى ونهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023.

وتقام مباراة قمة نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد بين الأهلى والزمالك للموسم المحلى 2022 / 2023 والمحدد لها يوم 13 أبريل المقبل فى تمام الحادية عشرة مساء، ويسبقها مباراة سبورتنج مع سموحة فى التاسعة مساء على نفس الصالة.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل الجارى لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.