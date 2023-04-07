شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستقبل اليوم سيراميكا فى مباراة قوية ببطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق أسوان فى التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة، فريق سيراميكا على استاد أسوان الرياضى، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث تعادل فريق أسوان مع سموحة بهدف لمثله فى الجولة الماضية، فيما تعادل سيراميكا مع الإسماعيلى بنفس النتيجة.

ويسعى أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان، إلى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى العودة لسكة الانتصارات وخطف الثلاث نقاط، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تجميع النقاط والتقدم أكثر فى جدول الدورى والاطمئنان على تواجد الفريق ضمن الكبار فى الموسم المقبل.

ويحتل فريق أسوان المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.

فى المقابل، يأمل التونسى معين الشعبانى المدير الفنى لفريق سيراميكا، فى العودة من أسوان بالنقاط الثلاثة والتقدم أكثر فى الجدول، وحذر معين الشعبانى اللاعبين من خطورة لاعبى تماسيح النيل على أرضهم وخاصة محمد حمدى زكى الذى يعول عليه الفريق فى هز شباك المنافسين، لذلك طلب من الدفاع فرض رقابة لصيقة عليه وحرمانه من المساحات.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 22 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.