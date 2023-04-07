شكرا لقرائتكم خبر عن الرخصة A شرط عمل المدربين بالدورى الممتاز فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو رابطة الأندية، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، على وضع بند في لائحة الموسم المقبل من الدوري المصري، قد يحرم العديد من المدربين من العمل مع الأندية في المسابقة.

وينص البند على حرمان أي مدرب لا يملك الرخصة التدريبية A من العمل في الدوري الممتاز، بينما يمكن لم يحمل الرخصة B العمل في القسم الثاني.

ويواصل المدربون المصريون المحاضرات الخاصة بالرخصة A، بهدف تبادل الخبرات بين الـ 25 مدربا المشتركين في الدبلومة الأفريقية A، والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم مع الاتحاد الأفريقي بمركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بـ6 أكتوبر.

واعتمد الدكتور جمال محمد على والمحاضرون في المحاضرات على استخدام أسلوب ورش العمل وحلقات النقاش وتمثيل الأدوار بين المتدربين، وذلك بتوزيع المتدربين على مجموعات وكل مجموعه تقوم بوضع خطوات التجهيز للمباريات، ويقوم قائد كل فريق بشرح الخطوات المتبعة لتجهيز الفريق للمباراة القادمة.