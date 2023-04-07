شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد بتروجيت والزمالك أمام الطلائع بنصف نهائى بلاى أوف كأس الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة ، ثانى جولات الدور نصف النهائي البلاي أوف من بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد تأهل إلى الدور نصف النهائي كلًا من: ”الأهلي، الزمالك، بتروجيت، وطلائع الجيش”، ومن المقرر أن يلتقي كل فريقين في مباراتين حيث أقيمت المباراة الأولى أمس الخميس، بينما ستقام المباراة الثانية غدًا الجمعة الموافق 7 إبريل.

وفي حال التعادل في المباراتين سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 9 إبريل الجاري.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره فريق بتروجيت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن قد تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على فريق الترسانة في دور الثمانية، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على سموحة، وتأهل طلائع الجيش بعد تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري، بينما تأهل بتروجيت عقب الفوز على الطيران.

الجدير بالذكر أن قد حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي لقب كأس السوبر المحلي في نسخته الأولى، بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة ”3-0”.

كما قد توج الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بلقب البطولة العربية للأندية للطائرة في نسختها الـ 41، للمرة الثامنة في تاريخ النادي، بعد الفوز على نظيره النصر البحريني بنتيجة ”3-0”.