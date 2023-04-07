شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه يضعان التجديد للزمالك كرغبة أولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه ثنائى الزمالك، التجديد للفريق الأبيض على رأس أولياتهما، رافضين الرحيل عن النادى دون موافقة رغم أن عقدهما ينتهى آخر الموسم ويحق لهم التوقيع لأى فريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على فتح ملف تجديد يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر بعد حسم ملف المدير الفني الجديد الذى يقود الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالى فيريرا،وذلك بعد تعثر المفاوضات مع الألماني هايكو هيرليتش بسبب الشرط الجزائى.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك في حسم ملف المدير الفني الجديد في الوقت الحالي حيث يعد هذا الأمر على رأس أولوياتهم، وبعدها سيبدأون فى التحرك اتجاه تجديد عقود اللاعبين،حسب الحاجة الفنية للفريق الأبيض.

ولا يمانع ثنائى الزمالك الشاب في تجديد تعاقدهما والبقاء داخل النادى الأبيض، ولكنهم ينتظرون قرار المسئولين لفتح هذا الملف معهم ومنحهم الضوء الأخضر، خصوصاً أنهم يريدون حسم مصيرهما ومعرفة وجهتهما المقبلة.

وبات موقف فريق الزمالك صعباً في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد احتلاله المركز الخامس برصيد 33 نقطة، جمعها من 21 مباراة، فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مثلهم لتصبح مهمته، ليست بالسهلة للمشاركة في المسابقات الأفريقية بالموسم المقبل.