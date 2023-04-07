جمال عبد الحميد يكشف آخر تطورات ملف مدرب الزمالك الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر تطورات المدرب الجديد للقلعة البيضاء بعد إقالة الجهاز الفني المؤقت عقب الخسارة أمام المصري في الدوري الممتاز.

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وقال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية "مدرب الزمالك الجديد صاحب سيرة ذاتية قوية، ولا نريد التعجل في التعاقد معه، نريد من المدرب الجديد أن يستمر الأربعة أشهر المتبقية من الموسم الجاري والعام المقبل، وعرض علينا 24 مدربًا وقمنا بتصفيتهم إلى 5 مدربين".

ووأضاف المسؤول بنادي الزمالك "يوجد مدربون قيل لهم أشياء سيئة جدًا ووضعوا شروطًا صعبة جدًا ونحن لم نوافق عليها، المدير الفني الذي سيأتي للزمالك يوافق على شروطنا وليس شروطه ونتفاوض مع مدرب على زوم ونتفق معه على كل شيء وبعد

ذلك سيأتي مباشرة".

ويقدم الزمالك مستويات متدنية في الموسم الحالي بمختلف المسابقات التي يشارك فيها حيث ودع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات وخسر نصف نهائي كأس مصر عن النسخة الماضية بجانب خسارة السوبر المصري، فضلا عن ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري بفارق كبير عن غريمه التقليدي الأهلي.

يواجه الزمالك نظيره البنك الاهلي يوم الاحد المقبل في الدوري المصري ويحتل الزمالك المركز السادس في ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة.

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