بركات يشيد بقرار إدارة الزمالك بسبب هيرليتش

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق بالجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك بقيادة مدحت عبد الهادي، وذلك بعد تعثر مفاوضات الفارس الأبيض مع المدرب الألماني هايكو هيرليتش.

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بركات يشيد بمدرب الزمالك

قال محمد بركات أن مدحت عبدالهادي يمتلك الخبرات ويستطيع العمل في نادي الزمالك، فقد سبق له العمل ضمن الجهاز الفني للأبيض أكثر من مرة، كان خلالها مساعد مدرب مع مدربين أجانب.

تابع محمد بركات من خلال برنامجه أن عبدالواحد السيد مدير الكرة

الجديد في الأبيض يمتلك الخبرة الإداريه، وله تاريخ كبير مع القلعة البيضاء، ومن الرائع صناعة الكوادر المميزة داخل الأبيض.

بركات يدافع عن الزمالك ضد هيرليتش

أشاد محمد بركات بقرار إدارة نادي الزمالك بعدم التعاقد مع المدير الفني الاسكتلندي هيرليتش، ورفض شروط هايكو رغم تراجع نتائج الأبيض في الفترة الأخيرة.

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