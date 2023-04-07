النصر السعودي يجدد عقد البرازيلي " تاليسكا"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النصر السعودي تمديد عقد نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا حتى صيف 2026 المنتقل إلى النصر صيف 2021 في صفقة انتقال حر ولمدة 3 أعوام.

وكان اللاعب قد وضع بصمته مع النصر ،وأصبح أبرز نجومه.

وقال تاليسكا في مقطع نشره حساب النصر على "تويتر": لن أنسى لحظة التوقيع مع النصر لأنها ليست مجرد انتقال من نادِ إلى آخر، بل بداية مرحلة جديدة ومهمة في حياتي، وبداية قصة حب مع النصر وجماهيره والسعودية،

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ولهذا اتخذت القرار الأسهل في حياتي، التمديد مع النصر حتى 2026

ولعب تاليسكا 52 مباراة مع النصر الذي يحتل المركز الثاني في دوري روشن السعودي، سجل خلالها 39 هدفاً وصنع 5 أهداف، فيما يتساوى مع النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال في صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفاً.