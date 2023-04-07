النصر السعودي يجدد عقد البرازيلي " تاليسكا"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النصر السعودي تمديد عقد نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا حتى صيف 2026 المنتقل إلى النصر صيف 2021 في صفقة انتقال حر ولمدة 3 أعوام.
وكان اللاعب قد وضع بصمته مع النصر ،وأصبح أبرز نجومه.
وقال تاليسكا في مقطع نشره حساب النصر على "تويتر": لن أنسى لحظة التوقيع مع النصر لأنها ليست مجرد انتقال من نادِ إلى آخر، بل بداية مرحلة جديدة ومهمة في حياتي، وبداية قصة حب مع النصر وجماهيره والسعودية،ولهذا اتخذت القرار الأسهل في حياتي، التمديد مع النصر حتى 2026.
ولعب تاليسكا 52 مباراة مع النصر الذي يحتل المركز الثاني في دوري روشن السعودي، سجل خلالها 39 هدفاً وصنع 5 أهداف، فيما يتساوى مع النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال في صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفاً.