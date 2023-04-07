7 غيابات عن الهلال أمام الشباب اليوم بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي من فقدان خدمات 7 من لاعبي الفريق الاول لكرة القدم، عن لقاء الشباب المقرر له مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بدوري روشن.

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لقاء الهلال أمام الشباب سيكون في ختام مواجهات الجولة 22 من منافسات دوري روشن، وتشهد غياب عدد من العناصر الأساسية عن الفريق بسبب الإصابات.

غيابات الهلال أمام الشباب

يفتقد رامون دياز لخدمات 7 لاعبين عن التشكيل الأساسي لمواجهة الشباب، ومن أبرز الغيابات اللاعب سالم الدوسري الذي بدأ التدريب بالكرة مساء الخميس في النادي، تمهيدًا للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

كما يغيب عن الهلال كل من علي

البليهي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى كل من متعب المفرج وحمد اليامي وياسر الشهراني وعبدالإله المالكي وسلمان الفرج للإصابة أيضًا.

تنطلق مباراة الهلال ضد الشباب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة 7 أبريل.

يحتل الهلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، ويأتي الشباب في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

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