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الأهلي يخصص أتوبيسات لنقل جماهيره لدعم فريق السلة في برج العرب

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ياسر رشاد - القاهرة - قررت لجنة المباريات في اجتماعها اليوم تخصيص عدد من الأتوبيسات لتقل جماهير الأهلي للإسكندرية، لمساندة الفريق الأول لكرة السلة في مبارياته المهمة أمام الزمالك بصالة برج العرب، ضمن منافسات الدور قبل النهائي، لتحديد الفريق الصاعد للمباراة النهائية للبطولة.

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تخصيص الأتوبيسات يبدأ من المباراة الثانية للفريق مساء السبت، ويستمر في بقية المباريات.

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين في أول لقاءات الدور نصف النهائي من

منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «رجال سلة الأهلي» بنتيجة ٧١-٦٢.

وأشاد الجهاز الفني بما قدمه اللاعبون خلال اللقاء، من مجهود بدني كبير وأداء فني وإصرار على تحقيق الفوز رغم التأخر في النتيجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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