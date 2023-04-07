رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك في أول لقاءات نصف نهائي دوري السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين في أول لقاءات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

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أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «رجال سلة الأهلي» بنتيجة ٧١-٦٢.

وأشاد الجهاز الفني بما قدمه اللاعبون خلال اللقاء، من مجهود بدني كبير وأداء فني وإصرار على تحقيق الفوز رغم التأخر في النتيجة.

وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين، بعدما تغلب على فريق الاتصالات في المباراة الأولى بنتيجة ١٠٦-٦٢، ثم

تغلب عليه في اللقاء الثاني بنتيجة ٨٨-٧٦، وذلك في ثالث جولات الدور ربع النهائي من البطولة.

وعقد الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لفريق رجال سلة الأهلي ،جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد وتقديم كل ما يمكن من أجل اجتياز هذه المرحلة وبلوغ الدور النهائي.

ويعقد الجهاز الفني محاضرة أخيرة قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

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