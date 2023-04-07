شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستكشف نقاط القوة فى بيراميدز قبل نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من محلل الأداء في الفريق على ملخص لأداء بيراميدز في المباريات الماضية له ببطولة الدوري المحلي وكذلك الكونفيدرالية من أجل دراسة المنافس والتعرف أكثر عن نقاط القوة فيه ، ويحرص المدرب السويسري على الوقوف على مفاتيح لعب بيراميدز جيداً من أجل شرحها للاعبي الأهلي في المحاضرات والجلسات التي سيعقدها معهم على مدار الأيام المقبلة من أجل إفساد مفعول هذه المفاتيح في اللقاء المرتقب بينهما يوم الأثنين المقبل.

بعيداً عما سبق ، تحدث مارسيل كولر عن مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري التى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة، قائلاً: إن اللاعبين نجحوا في الظهور بشكل مُميز وحققوا فوزًا كبيرًا، رغم الأجواء التي تحدث بعد فوز كبير مثل الذي حققه الفريق على حساب الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أن الأهلي نجح في خلق العديد من الفرص وكان يمكن أن يفوز بنتيجة أكبر، وأنه سعيد بالأداء والنتيجة والخروج من المباراة بدون إصابات، ليتمكن من مواصلة المشوار في المباريات المقبلة ، وأوضح: «علي معلول لاعب مميز ويشبه الآلات المميزة ذات الطراز القديم التي تعمل بكفاءة دائمًا وتقدم نفس الجودة، ومشاركته لا غنى عنها، وأمامه الكثير من الوقت للحصول على الاستشفاء اللازم قبل المباراة القادمة».

وأضاف أن الجهاز الفني سوف يشاهد المباريات الماضية ويعيد تقييم الأمور استعدادًا لنهائي الكأس أمام بيراميدز، وسوف يكون هناك تركيز شديد، وأنه يثق بشدة في قدرات اللاعبين قبل هذه المواجهة ، وفيما يتعلق بمواجهة الأهلي مع الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا قال كولر: «الرجاء قوي ويملك جمهورًا متحمسًا، وسوف نستعد للمباراة جيدًا في وقتها، وبشكل عام الأمور تتحسن كثيرًا مع كل مباراة،هجومنا قوي ونخلق فرصًا عديدة وهذا هو المهم»