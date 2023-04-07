شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 7 / 4 / 2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الجمعة، مباراتان قويتان فى إطار افتتاح منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين المصرى مع حرس الحدود، وأسوان مع سيراميكا. موعد مباراة المصرى وحرس الحدود يلتقى فريق المصرى فى التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة، مع فريق حرس الحدود على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق المصرى فوزا كبيرا على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية، فيما سقط فريق حرس الحدود أمام إنبى بهدف نظيف فى نفس الجولة.

يحتل المصري البورسعيدى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى جدول الدورى برصيد 16 نقطة جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا. موعد مباراة أسوان مع سيراميكا يستقبل فريق أسوان فى التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة، فريق سيراميكا على استاد أسوان الرياضى، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث تعادل فريق أسوان مع سموحة بهدف لمثله فى الجولة الماضية، فيما تعادل سيراميكا مع الإسماعيلى بنفس النتيجة.

يحتل فريق أسوان المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 22 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.