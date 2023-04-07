شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يستعين بالحدود لدراسة إنبى قبل مواجهة الأحد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة شوقى غريب، بالمباريات السابقة لإنبى فى الدورى، وآخرها مباراة خرس الحدود والتى انتهت بفوز الفريق البترولى بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى إنبى قبل مواجهة الأحد المقبل.

ورفض شوقى غريب المدير الفنى للمقاولون العرب، منح لاعبى الفريق أى راحة بعد التعادل مع بيراميدز سلبياً، وذلك خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك نظرا لضيق الوقت قبل المباراة المقبلة لذئاب الجبل أمام إنبي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة إنبى يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى، والتى تجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 23 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 8 مباريات، وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً، واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.

من جانبه، أثنى شوقى غريب على أداء لاعبى المقاولون أمام بيراميدز قائلا: قدمنا أداء جيدًا أمام بيراميدز، فى الدور الأول خسرنا من بيراميدز وتعادلنا فى الدور الثانى، رغم أن المنافس لعب المباراة بصفوف مكتملة باستثناء غياب رمضان صبحي.

وأضاف: أتيحت لبيراميدز العديد من الفرص للتهديف بالطبع، لكن المقاولون أيضا أهدر بعض الفرص وكان بإمكانه الفوز باللقاء، الفريق يسير بخطى ثابتة فى الدورى، نحن فى المركز ال 5 برصيد 34 نقطة، هذا العدد من النقاط أنهينا به منافسات الدورى فى الموسم الماضى، وهناك تطور كبير فى أداء ونتائج الفريق مقارنة بالموسم الماضى، بجانب العدد الكبير من اللاعبين تحت السن الذين ندفع بهم فى المباريات من أجل اعداد جيل جديد للمقاولون.