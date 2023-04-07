الامارات | 389 لاعباً في 5 رياضات بانطلاق منافسات دورة محمد بن حمد الرمضانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الساعة التاسعة مساء اليوم منافسات النسخة الثانية لدورة محمد بن حمد الرمضانية للفنون القتالية، التي ستقام في مجمع زايد الرياضي، وينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المشاركة وهي: التايكواندو والجودو والمبارزة والملاكمة والمصارعة. وأعلن النادي عن غلق باب التسجيل الرسمي للاعبين المشاركين في البطولة بمشاركة 389 لاعباً من المواطنين والمقيمين. وبحسب الأرقام المعلنة، فإن منافسات التايكواندو، سيشارك فيها أكبر عدد من اللاعبين واللاعبات، إذ سيتواجد في القرعة الرئيسة 108 رياضيين يتوزعون على جميع الأندية والفرق والأكاديميات في الدولة، بينما سيتواجد في رياضة الجودو 105 رياضيين و45 لاعباً في كل من المبارزة والملاكمة، و86 لاعباً في المصارعة.

وتتميز النسخة الحالية وهي الثانية بأنها خصصت لمشاركة اللاعبين في الأعمار السنية المبكرة، وذلك لمنح اللاعبين الموهوبين الصغار الفرصة للمنافسة والفوز بالميداليات الملوّنة والجوائز، ولمنحهم الدافع المعنوي الكبير للاستمرار برياضاتهم والتميز فيها، كونهم يمثلون المستقبل الرياضي، بما يسهم في خلق جيل رياضي يتمتع بالمهارة والكفاءة، ولتمثيل المنتخبات الإماراتية في مختلف الألعاب مستقبلاً. وتقام البطولة بشعار «في رمضان.. الفجيرة تجمع الأبطال». وتم تخصيص جوائز مالية، إضافة إلى الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للاعبين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى والثالث مكرر.

• المنافسات تقام في مسابقات: التايكواندو والجودو والمبارزة والملاكمة والمصارعة.