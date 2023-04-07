الامارات | النصر في اختبار مليحة بدوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق النصر الساعة الـ10 مساء اليوم ضيفاً على مليحة، في لقاء يجمعهما ضمن الجولة الرابعة من الدور النهائي لدوري اليد، ويقام في التوقيت ذاته لقاء الجزيرة وضيفه دبا الحصن.

وتستكمل الجولة يوم غدٍ بلقاء القمة بين شباب الأهلي مع حامل اللقب الشارقة. ويبحث النصر عن انتصاره الثاني على التوالي في الدور النهائي، بطموح الحفاظ على المركز الرابع في الترتيب والارتقاء إلى تسع نقاط تضعه شريكاً مع العين في حال تعثر «الزعيم» أمام الوصل، فيما يعول مليحة على عاملي الأرض والجمهور بطموح التقدم خطوة على سلم الترتيب وبلوغ رصيده ثماني نقاط.