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الامارات | اختيار الهاشمي عضواً في «تنفيذي الاتحاد العربي للغولف»

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الهاشمي عضواً في «تنفيذي الاتحاد العربي للغولف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد العربي للغولف عن اختيار اللواء (م) الطيار عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف والعضو المسؤول عن الغولف بالشرق الأوسط في آسيا بالاتحاد القاري، للانضمام إلى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، في خطوة احترافية هدفها وضع الغولف العربي على الطريق الصحيح، مستفيداً من خبرات الهاشمي الكبيرة، وقدرته على وضع استراتيجية تمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة.

وأكد الهاشمي في تصريح صحافي سعادته الكبيرة بالقرار، متمنياً أن يكون عند حُسن الظن، مثمناً كل الخطوات التي يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد العربي للغولف، التي تهدف إلى نتائج متميزة على المدى القريب، سواء في البطولات، أو من خلال ظهور جيل جديد من اللاعبين العرب، يصبح في القريب العاجل قادراً على تحقيق المستحيل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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