الامارات | %20 زيادة في عدد المشاركين في سباق الجري بـ «ند الشبا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام، اليوم، منافسات بطولة الجري للكبار لمسافة 10 كم و5 كم، ولكبار المواطنين والمقيمين لمسافة 5 كم، وللصغار لمسافة 4 كم، ضمن دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية التي تقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها». ويُشارك في سباق الجري، بفئاته المتعددة، الذي يقام في مضمار ميدان، 3000 لاعب ولاعبة، بزيادة 20% من عدد المشاركين على النسخة الماضية، إذ يتنافس المشاركون في 12 فئة مختلفة من المواطنين والمقيمين واللاعبين واللاعبات من داخل الدولة وخارجها للكبار والصغار وكبار المواطنين.

وأعرب رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، عن سعادته بمشاركة هذه الأعداد الكبيرة من كل فئات المجتمع، بما يعزز من الثقافة الرياضية التي أصبحت منهج حياة واضحة. وقال المر في تصريحات صحافية، إن «الدورة ترسخ الرؤى الداعمة لثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية، والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتطوير مواهبهم ومهاراتهم، وتستقطب كل الفئات من المجتمع، بما يعزز من الجهود الدائمة التي تبذلها القيادة الرشيدة لجعل الرياضة أسلوب حياة للحفاظ على الصحة العامة لهم.

وأضاف أن: «دورة ند الشبا أصبحت علامة مضيئة في تاريخ الأنشطة الرياضية، بفضل رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي كان له الدور الحيوي والمؤثر في تعزيز القيم الداعمة لممارسة الأنشطة الرياضية خلال شهر رمضان الفضيل، ونشر الطاقة الإيجابية بين كل من هو مُحب للرياضة بشكل عام، وهو أمر يُعزز من ثقافة المجتمع وتطوره في كل المجالات».

وأشار إلى أن: «الإقبال الهائل من كل شرائح المجتمع على المشاركة في منافسات ألعاب القوى، يؤكد أن (أم الألعاب) تمضي في الطريق الصحيح نحو استقطاب أكبر شريحة من المجتمع، ليكونوا جزءاً من اللعبة، ويمارسونها في كل الأوقات دون النظر لحسابات الفوز من عدمه».

وأوضح اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، أن مشاركة ألعاب القوى في دورة ند الشبا تنطلق من قناعة راسخة بقيمة وأهمية مثل هذه الدورة، التي أسهمت في الارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتعزيز خبراتهم الميدانية، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد في العمل على كل ما يمهد الطريق للانطلاق قدماً في الخطط الرامية لصناعة الأبطال القادرين على تمثيل الدولة على أفضل ما يكون، واكتشاف المواهب لدعم المنتخبات الوطنية بالعناصر المميزة».

وتابع: «يمكن القول إن الدورة لعبت دوراً مهماً في مواصلة اللاعبين واللاعبات للتدريبات خلال شهر رمضان، من أجل الظهور القوي في منافسات ألعاب القوى، بما يخدم أنشطة الاتحاد التي ستتواصل عقب عيد الفطر المبارك». وثمن رئيس اتحاد ألعاب القوى «الجهود التي قام بها مجلس دبي الرياضي، واللجنة المنظمة، بإدراج منافسات خاصة بالفئة المفتوحة للسيدات، وهو ما يُسهم في جعل المرأة جزءاً مهماً وأساسياً في منافسات ألعاب القوى بدورة ند الشبا، ونأمل في المستقبل أن تكون هناك مسابقات خاصة بالسرعات لزيادة أعداد المشاركين في منافسات ألعاب القوى خلال السنوات المقبلة».

• 3000 لاعب ولاعبة يشاركون في سباق الجري، ضمن مسافات 10 و5 و4 كم.

«سلة الكراسي المتحركة» تدخل مرحلة دور الـ 4

دخلت منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة، المقامة حالياً بنادي دبي لأصحاب الهمم، مرحلة الدور نصف النهائي، إذ يلتقي اليوم فريق القيادة العامة لشرطة دبي متصدر المجموعة الأولى مع فريق هيئة الطرق والمواصلات وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي فريق دبي للإسعاف متصدر المجموعة الثانية مع فريق مركز وريزيدنس البستان وصيف المجموعة الأولى. ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام الأحد المقبل بصالة مجمع ند الشبا، فيما يلتقي الخاسران على المركز الثالث، وهي المباراة التي ستقام غداً. وشهد اليوم الأخير من الدور التمهيدي فوز دائرة المالية على هيئة كهرباء ومياه دبي، بنتيجة 26-12، فيما فاز فريق بلدية دبي على أبيلتي لايف 22-20، كما فاز مركز وريزيدنس البستان على محاكم دبي 28-16، وخطف دبي للإسعاف صدارة المجموعة الثانية بالفوز على طرق دبي بنتيجة 21-19.

المنتخب يواصل التألق ويهزم اليابان في «البادل تنس»

واصل المنتخب الوطني للبادل تنس تألقه في البطولة الدولية بتغلبه على نظيره الياباني بنتيجة 2–1، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى التي انفرد بصدارتها بالعلامة الكاملة، وحسم لاعبو الأبيض نتيجة المباراة الأولى بواقع 6–4 و6–4، والثانية 7–5 و7–6، قبل أن يخسر الثالثة 2–6 و2–6،

ولحساب المجموعة نفسها فاز المنتخب القطري على المنتخب السعودي 3–صفر.

وفي المجموعة الثانية، واصل المنتخب المصري بدوره الـتألق بتحقيق الفوز الثاني على التوالي، عندما تغلب على نظيره الإيراني بنتيجة 2–1 لينفرد بصدارة هذه المجموعة. وتدارك المنتحب البحريني خسارة الجولة الأولى بتغلبه في الثانية على المنتخب الكويتي 2-1.

«الإمبراطور» في نصف نهائي الطائرة

بلغ فريق الإمبراطور نصف النهائي من منافسات الكرة الطائرة بالعلامة الكاملة، بعد أن تغلب على فهود زعبيل بثلاثة أشواط دون رد بواقع 25-22 و25-24 و25-22، في مباراة استغرقت ساعة و24 دقيقة. كما فاز فريق إتش إم إس على فريق الشبابي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في لقاء امتد زمنه إلى ساعة و47 دقيقة. وانتهى الشوط الأول بفوز فريق إتش إم إس بنتيجة 25-22، وعاد فريق الشبابي للقاء وفاز بالشوط الثاني 25-17، وفي الشوط الثالث فاز الشبابي بنتيجة 25-17، ولكن فريق إتش إم إس تعادل معه في الأشواط بفوزه في الشوط الرابع بنتيجة 25-18، ليلجأ الفريقان إلى الشوط الخامس الحاسم، ومن خلاله تمكن فريق الشبابي من الفوز بالمباراة، بعدما حسمه لمصلحته بنتيجة 15-12.