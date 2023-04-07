الامارات | 4 بطولات قوية تجهز منتخب السلة لـ «الآسيوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني للمنتخبات الوطنية لكرة السلة، الدكتور منير بن الحبيب، عن خريطة الاستحقاقات المقبلة للمنتخب، التي تتضمن أربع مشاركات من العيار الثقيل، تضمن الاستفادة من عاملي الاحتكاك واكتساب الخبرات، تمهيداً لاستحقاقه الأهم نوفمبر المقبل في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية مع 24 منتخباً تتنافس على 16 بطاقة مؤهلة إلى نهائيات آسيا 2025.

ويطمح من خلالها «الأبيض» إلى مواصلة مسيرته نحو العودة إلى قائمة المنتخبات القارية ذات التصنيف الأول (A)، والذي يسمح له بالمشاركة في بطولات آسيا، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «الجهاز الفني للمنتخب بالتنسيق مع لجنة المنتخبات، وضع خريطة زمنية تتضمن أربع مشاركات من العيار الثقيل في كل من بطولات (وليام جونس) في الصين تايبيه أغسطس المقبل، ثم بطولة (أبوظبي الدولية) سبتمبر من هذا العام، ومن ثم (دورة الألعاب الآسيوية) في الصين في أكتوبر، وآخرها (البطولة العربية) في تونس مطلع نوفمبر، وسيخوض خلالها المنتخب مباريات قوية تمهد طريقه للحصول على الاحتكاك القوي قبل المشاركة نوفمبر المقبل في التصفيات الآسيوية الختامية».

وتابع: «حقق المنتخب طوال الفترة الماضية المطلوب منه، رغم التحديات والإمكانات المحدودة، بالتأهل عبر النافذتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية، إلى المرحلة النهائية نوفمبر المقبل، إلا أن قدرة المنتخب على خوض هذا الاستحقاق المصيري يتطلب مواصلة تطوير أداء اللاعبين، والارتقاء إلى مستوى التحديات وقوة المباريات التي سنواجهها، ليتم العمل وفق الإمكانات المحدودة، وتجنباً للتكاليف المرتفعة للمعسكرات الخارجية، تم وضع خريطة تتضمن أربع مشاركات خلال الفترة المقبلة، توفر بين 15 و20 مباراة من العيار الثقيل، وترتقي تدريجياً بالمستوى الفني والبدني لعناصر المنتخب».

وطالب بن الحبيب المعنيين عن الرياضة الإماراتية بدعم المنتخب، وتوفير البيئة المناسبة له لبلوغ الجهوزية المطلوبة قبل الاستحقاق الآسيوي.

وشدد على أنه منذ فقدان المنتخب فرصة وجوده في التصنيف الأول، وضع اتحاد اللعبة استراتيجية محكمة، ارتكزت على تطعيم المنتخب بالعناصر الشابة، وأسهم ذلك في التتويج بذهبية الألعاب الخليجية، ثم تخطي النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، والاستفادة من المشاركة في «دولية دبي» و«الدوحة» وتحقيق المزيد من الانسجام بين الوجوه الجديدة وأصحاب الخبرات، ما أسهم في التأهل عبر النافذة الثانية التي استضافتها قطر فبراير الماضي، وحجز مقعد ضمن المنتخبات المتأهلة إلى التصفيات الختامية.

• المنتخب يشارك الفترة المقبلة في بطولات «وليام جونس» و«دولية أبوظبي » و«الألعاب الآسيوية» و«بطولة العرب».