الامارات | «مكتب البعثات الدراسية» للمربع الذهبي في «كأس منصور بن زايد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق مكتب البعثات الدراسية إلى نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بفوزه على مكتب الشؤون الخاصة بثلاثة أهداف دون مقابل، أول من أمس، على ملعب فندق «قصر الإمارات ماندرين أورينتال» في العاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة.

ويعد وصيف النسخة الماضية الفريق الوحيد الذي تأهل إلى المربع الذهبي بالعلامة الكاملة بعدما فاز في مبارياته الثلاث، حيث سجل 14 هدفاً واستقبل مرماه هدفين فقط، ما جعل «مكتب البعثات الدراسية» أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب النسخة الـ10.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة نفسها، تعادل المركز الوطني للتأهيل بهدف لمثله مع دائرة القضاء في مباراة كانت متوزانة بين الجانبين، حيث تقدم دائرة القضاء في الشوط الأول، وفي الحصة الثانية عاد المركز الوطني للتأهيل وأدرك التعادل، وكان قريباً من خطف الفوز.

وصعد «مكتب البعثات الدراسية» إلى نصف النهائي بصدارته للمجموعة برصيد تسع نقاط، بينما تأهل فريق دائرة القضاء إلى المحلق بعدما حل ثانياً بأربع نقاط، فيما ودّع كل من المركز الوطني للتأهيل برصيد (نقطتين) ومكتب الشؤون الخاصة (نقطة واحدة) البطولة.