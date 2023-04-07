الامارات | بني ياس يبحث عن الأمان أمام كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق بني ياس الساعة 10:00 مساء اليوم ضيفه اتحاد كلباء على استاد الشامخة، في افتتاح الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يبحث فيه «السماوي» عن تحقيق الانتصار، من أجل الابتعاد خطوة كبيرة عن صراع الهبوط، وتأمين نفسه للبقاء بين أندية المحترفين، مع تبقي خمس جولات فقط من خط النهاية.

ويدرك لاعبو بني ياس الذين يحتلون المركز العاشر برصيد 22 نقطة، أنه لا بديل أمامهم سوى الانتصار، نظراً لأن المواجهات المتبقية له صعبة للغاية، إذ سيواجه كلا من الوصل، العين، شباب الأهلي والوحدة على التوالي، ما يجعله مطالباً بالانتصار في لقاء اليوم والخروج بنتائج إيجابية في اللقاءات الأخرى لضمان البقاء.

في المقابل، يخوض كلباء صاحب المركز الثامن بـ26 نقطة المباراة بهدف تحسين مركزه، بعد أن ضمن البقاء، وسيكون الانتصار بمثابة خطوة للأمام لتقليص الفارق مؤقتاً إلى ست نقاط مع صاحب المركز السابع عجمان، ويقدم كلباء مستويات جيدة تحت قيادة مدربه الإيراني فرهاد مجيدي الذي كافأته الإدارة بتجديد عقده.