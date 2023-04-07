يد الزمالك يتعادل مع سبورتنج في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك مع فريق سبورتنج بنتيجة 27/27 وذلك في إطار رابع مباريات المرحلة الثالثة من دوري المحترفين لكرة اليد، والتي تأتي في طريق تحديد بطل الدوري واقيمت المباراة علي صالة نادي هيليوبوليس بمدينة الشروق.

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انتهي الشوط الاول بتقدم سبورتنج بنتيجة 13/12، قبل أن يدرك الزمالك التعادل في الشوط الثاني من عمر المباراة.

يلعب الفريق غدا مبارته الخامسة والاخيرة في المرحلة الثالثة والاخيرة لتحديد بطل دوري المحترفين موسم 2022/2023 مع فريق الاهلي في تمام الساعة

الحادية عشر والنصف مساءا وتقام المبارة علي صالة نادي هيليوبلس بمدينة الشروق

ويتكون الجهاز الفني لفريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك من ماتيو جارلدا مديرا فنيا واحمد رمضان مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

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