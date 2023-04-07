ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الهلال والشباب المرتقبة

ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي نادي الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2022-2023، ونعرض لكم من خلال التقرير التالي جدول ترتيب أندية دوري روشن قبل مباراة الهلال والشباب المرتقبة، مساء اليوم الجمعة.

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يلعب الهلال لقاء مهم امام الشباب على ملعب ستاد الامير فيصل بن فهد، في ختام مباريات الجولة 22 من دوري المحترفين السعودي، ويحتاج أزرق الرياض لتحقيق الانتصار رقم 14 هذا الموسم.

بينما يسعى الشباب لتحقيق الانتصار الـ14 أيضًا، في لقاء سيكون الحاسم بين

الطرفين والذي يحدد صاحب المركز الثالث في جدل ترتيب أندية دوري المحترفين.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل لقاء الهلال والشباب

يعتلي الاتحاد ترتيب اندية دوري روشن برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن النصر الثاني في الترتيب، بينما يأتي فريق الباطن في المركز الاخير برصيد 12 نقطة، وياتي الترتيب كالآتي:-

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