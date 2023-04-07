تولوز يواجه نانت في نهائي كأس فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق تولوز في الوصول إلى نهائي كأس فرنسا في الموسم الحالي بعد الفوز على آنيسي الناشط في دوري الدرجة الثانية.

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وفاز تولوز على آنيسي بهدفين لهدف، فى لقاء نصف نهائي البطولة، والذى جمعهما مساء الخميس، على ملعب بارك دي سبور.

ثنائية تولوز جاءت بتوقيع زكريا بوخلال وفارس شعيبي في الدقيقتين 36، 85 بينما سجل ألكسي بوستي هدف آنيسي من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

ويتقابل نانت المحترف بصفوفه مصطفى محمد مع

تولوز في فى المباراة النهائية لكأس فرنسا، والمقرر لها يوم 29 ابريل الجاري. وكان نانت حامل اللقب، قد تأهل لنهائي كأس فرنسا بعد تخطيه فريق ليون، بهدف نظيف، مساء الأربعاء.

وكان نانت قد تأهل لنهائي كأس فرنسا بعدما فاز على أولمبيك مارسيليا بهدف في نصق النهائي سجله اللاعب لودوفيتش بلاس.

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