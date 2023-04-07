موعد مباراة الهلال والشباب اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الهلال مواجهة من العيار الثقيل تجمعه أمام فريق الشباب، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة 22 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2022-2023.

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مباراة الهلال والشباب اليوم ستكون في ختام مواجهات الجولة بدوري روشن، ويحتاج الطرفين للخروج بالثلاثة نقاط من المواجهة بعد نهاية لقاء الدور الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الهلال والشباب اليوم في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الشباب اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر أبريل الجاري 2023، وتنطلق

المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادي عشر قبل منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب اليوم

ومن المقرر أن تنقل مواجهة الهلال ضد الشباب عبر منصة شاهد لنقل مباريات دوري روشن السعودي مباشرة في الوطن العربي.

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