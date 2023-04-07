مبابي يهاجم باريس سان جيرمان لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - بدا كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي غاضبا، وبعث برسالة شديدة اللهجة إلى إدارة ناديه بعدما قامت باستخدام صورته خلال حملة ترويجية للاشتراكات والتذاكر الموسمية للموسم المقبل.

ونشر مبابي "ستوري" عبر حسابه على"إنستجرام" قال فيها: لم يتم إبلاغي بمحتوى الفيديو ولم أوافق على نشره، لهذه الأسباب أقاتل من أجل الحصول على حقوق صوري.

وقال: باريس سان جيرمان نادٍ كبير وعائلة كبيرة، ليس كيليان سان جيرمان.

وجدد مبابي تعاقده مع فريق

العاصمة الفرنسية في صيف 2022 عوضا عن الانتقال إلى ريال مدريد

وينتهي عقد المهاجم الذي أصبح الهداف التاريخي للفريق الباريسي بعمر 24 عامًا، في يونيو 2025.

وتصدّر الفائز بكأس العالم 2018 قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الفرنسي لكرة القدم، براتب إجمالي قدره 6 ملايين يورو صافية شهرياً.