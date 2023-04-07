تأجيل حسم قضية الاهلي السعودي مع دي سوزا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى النادي الاهلي السعودي قرار يفيد بتأجيل الحسم في قضية اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا نجم الفريق الجداوي السابق، في محكمة التحكيم الرياضي.

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تأجيل قضية دي سوزا

استلم الراقي السعودي خطابًا قبل ساعات قليلة من محكمة التحكيم الرياض "CAS" يفيد بتأجيل حسم قضية البرازيلي جوزيف دي سوزا.

وارتبط اسم الأهلي بعدة قضايا مرفوعة من لاعبين سابقين عليه، حيث كانوا يطالبون بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة

لدى الراقي، بعد إنهاء عقودهم لأسباب غير مشروعة مثل البرازيلي جوزيف دي سوزا.

ويعتبر سوزا من أكثر اللاعبين الذين تعاونوا مع الأندية السعودية، فقد وافق اللعب على تخفيض مبلغه المستحق لدى الأهلي، بقيمة تصل لما بين 6 وحتى 7 ملايين ريال سعودي.

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