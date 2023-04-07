فيوتشر يفوز على الاتحاد السكندري في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق فيوتشر على نظيره الاتحاد السكندري بهدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري المصري، التي يحتضنها ستاد السلام.

شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وفيوتشر

سجل مروان محسن هدف فيوتشر في الدقيقة 64 من عمر المباراة ليقود فريقه لفوز ثمين على زعيم الثغر في الدوري المصري ويضمد جراحه بعد الخروج من بطولة الكوفندرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما يظل الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

وأكد فيوتشر تفوقه في مواجهاته أمام الاتحاد السكندري، إذ فاز في ثلاثة لقاءات سابقة مقابل فوز وحيد لزعيم الثغر وتعادل الفريقان في مباراة واحدة.

حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: باسم علي - علي الفيل - محمود مرعي - جوزيف جوناثان، خط الوسط: هشام عادل - غنام محمد - محمد رضا - أحمد رفعت - عبدالكبير الوادي، خط الهجوم: أحمد عاطف.

حراسة المرمى: المهدي سليمان، وأمامه رباعي في خط الدفاع: محمود علاء، خالد صبحي، هشام صلاح، ناصر ناصر، ساليفو مورو، خالد الغندور، مصطفى إبراهيم، عبدالغني محمد، إبراهيم حسن، كريستوفر مابولولو.