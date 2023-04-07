تاليسكا يوجه رسالة لجمهور النصر بعد تجديد عقده

ياسر رشاد - القاهرة - وجه النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر رسالة لجمهور الأصفر على تجديد عقده مع العالمي، في الساعات الاخيرة من مساء اليوم الخميس.

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وأعلن النصر السعودي تجديد عقد اللاعب البرازيلي تاليسكا مع الأصفر حتى عام 2026، بحضور مسلي آل معمر رئيس أصفر الرياض، وبدعم الامير خالد بن فهد بن عبدالعزيز.

تعليق تاليسكا بعد التجديد مع النصر

علق أندرسون تاليسكا على تجديد عقده مع النصر، وكتب اللاعب: "لحظة

توقيعي مع النصر كانت بداية مرحلة مهمة وجديدة في حياتي، كانت بداية قصة حب جديدة بيني وبين النصر وجماهيره".

يحتل تاليسكا صدارة هدافي الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 16 هدف بالتساوي مع أوديون إيجالو مهاجم الهلال السعودي، ويعتبر البرازيلي أهم عنصر داخل العالمي.

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