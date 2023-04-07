ساسي يقود الدحيل للفوز بكأس قطر على حساب السد

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق نادي الدحيل من تحقيق الانتصار بهدفين من دون مقابل على نظيره فريق السد، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد جاسم بن حمد، في إطار نهائي كأس قطر 2022-2023.

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فرجاني يتوج بكأس قطر مع الدحيل:

تمكن النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق من تسجيل الهدف الثاني للعنابي القطري في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، ليحقق بطولة الكأس القطري.

بينما سجل هدف الافتتاح في اللقاء اللاعب مايكل أولونجا في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، وشهدت المباراة سيطرة من جانب الدحيل

على السد الذي لم يظهر بالمستوى المعهود في النهائيات.

نجح فريق الدحيل في تحقيق البطولة الرابعة في تاريخ بطولة كأس قطر، ليتساوى مع نادي الريان في المركز الثاني كأكثر الأندية حصولًا على الكأس.

بينما توقف رصيد نادي السد عند 8 بطولات كأكثر نادي حصل على بطولة كأس قطر على الإطلاق، وتعود آخر بطولة حصل عليها النادي في عام 2021.

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